Friedensnobelpreis geht an äthiopischen Regierungschef Abiy Ahmed

Das gab das Friedensnobelpreiskomitee in Oslo bekannt.

Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an den äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed. Das gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo bekannt.

Ins Leben gerufen wurde der Friedensnobelpreis vom 1896 gestorbenen schwedischen Dynamit-Erfinder Alfred Nobel. Wer unter anderem "am meisten oder besten für die Verbrüderung der Völker gewirkt hat", ist für den Stifter der Auszeichnung würdig. 2018 waren der kongolesische Arzt Denis Mukwege und die irakische Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad für ihren Kampf gegen sexuelle Gewalt als Kriegswaffe mit dem Friedensnobelpreis geehrt worden.

Als Favoriten in diesem Jahr machten Friedensforscher und Wettbüros die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg sowie den äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed aus. Der Friedensnobelpreis wird im Gegensatz zu den anderen Nobelpreisen nicht in Stockholm, sondern in Oslo vergeben.