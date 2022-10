Friedensnobelpreis geht an belarussischen Menschenrechtsanwalt Ales Bialiatski

Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an den belarussischen Menschenrechtsanwalt Ales Bialiatski. Außerdem wurden zwei Organisationen ausgezeichnet, Memorial aus Russland und das Center for Civil Liberties aus der Ukraine.

Die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten wurde - wie immer - vorab streng unter Verschluss gehalten. Bekannt wurde lediglich, das 251 Persönlichkeiten und 92 Organisationen nominiert sind.

Detailansicht öffnen Mit dem Friedensnobelpreis geehrt: der belarussische Menschenrechtsanwalt Ales Bialiatski (Foto: TT News Agency/Reuters)

Im Vorfeld gab es Spekulationen, ob möglicherweise der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij den Preis erhalten könnte. Wettbüros haben seinen Namen oben auf ihrer Liste. Experten glaubten dagegen eher nicht, dass die Auszeichnung an jemanden geht, der gerade an einem Krieg beteiligt ist.

Im vergangenen Jahr wurde der Preis geteilt. Er ging an die philippinische Journalistin Maria Ressa, die unter dem Duterte-Regime für die Pressefreiheit kämpft. Und an Dmitri Muratow, den Chefredakteur der Zeitung Nowaja Gazeta, die schon vergangenes Jahr extrem unter Druck stand und die Putin jetzt wegen ihrer kritischen Berichterstattung über den Überfall auf die Ukraine verbieten ließ.

Die in diesem Jahr geehrte russische Organisation Memorial wurde Ende vergangenen Jahres nach einer Entscheidung des Obersten Gerichts in Moskau zwangsweise aufgelöst, arbeitet jedoch teilweise aus dem Exil weiter. Bereits seit 2012 war sie massivem Druck der Putin-Regierung ausgesetzt, immer werden gab es Razzien gegen die Organisation und Mitglieder der Organisation wurden verhaftet. Außerdem war Memorial von den russischen Behörden als "ausländischer Agent" eingestuft, ein in Russland gängiges Druckmittel, um oppositionelle Bestrebungen zu unterdrücken und deren Arbeit zu unterbinden.