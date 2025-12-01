Die drei Gesprächspartner, die am Montagmittag zum Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris kamen, hatten lange Anreisen hinter sich: Wolodimir Selenskij kam aus Kiew, Rustem Umjerow, sein Verhandlungsführer bei den Gesprächen mit der amerikanischen Regierung in Florida, und der US-Unterhändler Steve Witkoff reisten aus Miami an. Sie wollten Macron über die Ergebnisse des Treffens in den USA informieren – und sich für ein am Dienstag in Moskau angesetztes Treffen Witkoffs mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin abstimmen. Über die Ergebnisse des Dreiergesprächs wurde zunächst nichts bekannt.

In Miami hatten Amerikaner und Ukrainer den Verlauf der Verhandlungen gelobt. „Wir haben substanzielle Fortschritte dabei erzielt, einen würdigen Frieden voranzubringen“, pries etwa Umjerow die Gespräche, bei denen er auch unter vier Augen mit Witkoff sprach. US-Außenminister Marco Rubio sagte, es gehe nicht nur um einen Waffenstillstand, sondern „darum, dass am Ende des Krieges eine souveräne und unabhängige Ukraine bleibt, die eine echte Chance auf wahren Wohlstand hat“. Bis dahin sei noch „eine Menge Arbeit“ zu erledigen.

Die Ukraine soll nicht auf das Staatsziel der Nato-Mitgliedschaft verzichten müssen

Die strittigsten Punkte sind eine Begrenzung der ukrainischen Armee, die Aufgabe von Gebieten im Donbass und der Verzicht auf eine Nato-Mitgliedschaft Kiews. Dem Fernsehsender CNN zufolge schlugen die Amerikaner vor, dass die Ukraine nicht auf die Nato-Mitgliedschaft verzichtet, die es in seiner Verfassung als Staatsziel festgeschrieben hat, sondern die Nato dies direkt mit Moskau vereinbart.

Zur Zukunft des Donbass schlugen die Amerikaner demnach vor, dass Kiew die von Moskau beanspruchten Gebiete einschließlich der Festungsstädte Kramatorsk oder Slowjansk tatsächlich an Russland abtritt. Doch sollten diese Gebiete zu einer demilitarisierten Zone werden, in der auch die Russen keinerlei Militär stationieren dürften. Wie dies genau aussehen könne, sei „zu sensibel“, um öffentlich diskutiert zu werden, so ein US-Offizieller zu CNN.

Starke Beschädigungen weist diese Kirche in Kostjantyniwka in der Region Donezk nach russischen Militärschlägen auf. (Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES/via REUTERS)

In Paris ergänzte Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot, die Amerikaner wollten sich erstmals in der Frage von Sicherheitsgarantien für die Ukraine mit den Europäern abstimmen, „also bei den militärischen Elementen, die es nach einem erreichten Frieden erlauben werden, jede neue Aggression zu verhindern“, so der Pariser Chefdiplomat im Radio France Culture. Europa wollte „eine robuste ukrainische Armee nach dem Frieden“. Dies erfordere, „dass wir ihr helfen könnten, sich zu regenerieren“.

Der Ball liegt nun in Kreml

Der ukrainische Präsident wurde von Macron im Elysée mit einer Ehrengarde empfangen – über den Inhalt ihrer Gespräche, zu denen auch Witkoff hinzukam, wurde zunächst nichts bekannt. Macron ist nach zögerlichem Beginn auch militärisch ein eindeutiger Unterstützer der Ukraine. Erst am 17. November vereinbarten die beiden Präsidenten den Kauf von bis zu 100 französischen Rafale-Kampfjets durch Kiew.

Nach den Gesprächen in Miami und Paris liegt der Ball in Moskau: Dort wird am Dienstag zum Gespräch mit Machthaber Wladimir Putin nicht nur US-Chefunterhändler Witkoff erwartet, sondern dem Wall Street Journal zufolge auch Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump. Kushner nahm auch bereits an den Gesprächen in Miami teil.

Witkoffs Renommee als vorgeblich glaubwürdiger Unterhändler ist vor allem in Kiew angekratzt, seit die Agentur Bloomberg das Transkript eines Telefonats veröffentlicht hat, in dem Witkoff Putins diplomatischem Berater Jurij Uschakow Ratschläge gab, wie Moskau seine Forderungen am besten formulieren könne, um die Zustimmung Trumps zu erreichen.

Moskau stellt den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine in eine Reihe mit Verteidigungskriegen

Das Wall Street Journal veröffentlichte zudem am 28. November eine Untersuchung, der zufolge es der Trump-Administration hinter den Kulissen vor allem um Geschäfte mit Moskau gehe und etwa die kremlnahen Milliardäre Gennadij Timtschenko, Jurij Kowaltschuk und die Brüder Boris und Arkadij Rotenberg Vertreter in die USA geschickt hätten, um über Energie- und Rohstoffdeals zu verhandeln.

Was den Krieg selbst angeht, so gab sich Kremlherr Putin am 27. November unnachgiebig. Wenn die ukrainischen Soldaten die von Moskau geforderten Gebiete nicht verließen, „erreichen wir das auf militärischem Wege. So einfach ist das“, sagte Putin.

Zudem veröffentlichte das russische Außenministerium in der Hauszeitschrift Internationales Leben einen Aufsatz, der den Ukrainekrieg in den Zusammenhang jahrhundertelanger westlicher Angriffe gegen Russland brachte – und dabei die Tatsachen auf den Kopf stellte. „Die Geschichte wiederholt sich. Heute haben wir es mit den gleichen Feinden zu tun, die unsere Heimat vor 85, vor 100 und vor 200 Jahren überfallen haben“, hieß es darin. Damit stellte der Artikel den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine in eine Reihe mit den Verteidigungskriegen gegen die Truppen Napoleons, des kaiserlichen Deutschland oder Hitler-Deutschlands.