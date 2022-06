Nach jahrzehntelangem Rückgang könnte die Zahl der Atomwaffen in der Welt nach Schätzung von Friedensforschern bald wieder steigen. Trotz leichter Verringerung nuklearer Sprengköpfe auf zuletzt geschätzt 12 705 rechnet das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri in seinem am Montag veröffentlichten Jahresbericht damit, dass die Arsenale im kommenden Jahrzehnt wachsen. "Es gibt eindeutige Anzeichen dafür, dass die Verringerungen, welche die globalen Atomwaffenarsenale seit Ende des Kalten Krieges charakterisiert haben, beendet sind", sagte Sipri-Experte Hans M. Kristensen. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine habe das Risiko eines nuklearen Konflikts erhöht.