Das Bundeskriminalamt (BKA) hat am heutigen Dienstag im Auftrag des Generalbundesanwalts mehrere Objekte in Berlin und Brandenburg untersucht, die im Zusammenhang mit dem prorussischen Verein „Friedensbrücke – Kriegsopferhilfe e. V.“ stehen. Darunter ist auch das Vereinsbüro in Berlin-Friedrichshain. Es steht der Verdacht der Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung im Raum. Der Verein soll zwischen 2015 und 2022 die sogenannten prorussischen „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk, die von der Bundesanwaltschaft als terroristische Vereinigungen eingestuft werden, mit Spendengeldern unterstützt haben. Der Verein „Friedensbrücke – Kriegsopferhilfe“ war im Jahr 2015 im brandenburgischen Wandlitz gegründet worden. Offiziell sammelt er Spenden und organisiert Hilfslieferungen an russische Bürger im Donbass.

Gegen zwei Personen des Vereins hat der Generalbundesanwalt in Karlsruhe im Zuge der Ermittlungen auch Haftbefehle erlassen. Die Festnahmen konnten aber nicht vollstreckt werden, weil sich beide Vereinsmitglieder nach Erkenntnissen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR derzeit in Russland aufhalten. Die Vorsitzende der „Friedensbrücke“, Liane K., hatte in der Vergangenheit auf ihrem Telegram-Kanal prorussische Videos verbreitet und unter anderem zu Blockaden und Widerstand gegen westliche Militärtransporte in Richtung Ukraine aufgerufen. Ebenfalls in Russland soll sich Klaus K. aufhalten. Auch gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor. K. soll über ein Firmengeflecht Geld in den Donbass geschleust haben. Die Fahnder durchsuchten am frühen Dienstagmorgen auch die Wohnung des Kassenwarts des Vereins. Gegen ihn liegt kein Haftbefehl vor.

