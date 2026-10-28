Die Friedensbemühungen Finnlands und Norwegens durch eine direkte Kontaktaufnahme mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin waren laut Bundesregierung mit Deutschland abgesprochen. Beide skandinavischen Staaten hätten hinterher über die diplomatische Initiative informiert, sagt ein Regierungssprecher in Berlin. Es brauche einen Waffenstillstand und starke Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Es könne dabei aber keine Lösung ohne die Ukraine und die EU geben. Russland lasse keinen Friedenswillen erkennen. Der finnische Präsident Alexander Stubb und der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre telefonierten am Dienstag mit Putin. Es war eines der wenigen direkten Gespräche europäischer Spitzenpolitiker mit ihm seit Beginn des Ukraine-Kriegs vor mehr als viereinhalb Jahren.