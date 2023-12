Was der erste Schritt zum Frieden ist

Historisches Musterbeispiel für einen Friedensschluss: die Übergabe des Vertrags mit dem Hethiterkönig Hattusili III. an Ramses II.

In der Geschichte ist es immer wieder gelungen, scheinbar unendliche und voller Hass ausgetragene Konflikte mit dem Willen zum Kompromiss zu beenden.

Von Joachim Käppner

Eines der ältesten staatlichen Zeugnisse handelt vom Frieden: "der Vertrag, den Ramses II. auf einer Silbertafel geschlossen hat mit Hattusili III., seinem Bruder, für das Land Ägypten und das Land Hatti, um so Bruderschaft zwischen ihnen für immer zu stiften." Dieser Vertrag zwischen der antiken Hochkultur Ägyptens und dem mächtigen Reich der Hethiter in Kleinasien wohl aus dem Jahre 1259 v. Chr. gilt als Musterbeispiel eines von Realitätssinn und Ausgleichswillen bestimmten Friedens. Beide nunmehrigen "Brüder", die Herrscher, bemerkten, dass sie in ihren endlosen Kriegen um die Vormacht im östlichen Mittelmeerraum wenig zu gewinnen, aber umso mehr zu verlieren hatten. Sie entschlossen sich zum Frieden.