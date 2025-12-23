Der Überfall Russlands auf die Ukraine und die akute Bedrohung Europas fordert auch die christlichen Kirchen in besonderer Weise heraus. Nicht nur, weil sich in dem Moskauer Patriarchen Kyrill I. ein hoher christlicher Geistlicher mit dem Aggressor Wladimir Putin verbündet und dessen Kriegsverbrechen religiös verbrämt. Nicht nur, weil überall auf der Welt Religion mehr und mehr instrumentalisiert wird für Hass und Ausgrenzung. Der Krieg wirft auch die Frage auf: Wie lässt sich die Friedensbotschaft Jesu und seine unmissverständliche Aufforderung zum Gewaltverzicht in der harten weltlichen Realität umsetzen?
Christentum
Von Annette Zoch
