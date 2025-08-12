Zum Hauptinhalt springen

Armenien und AserbaidschanDer Teufel steckt im ungeklärten Detail

Lesezeit: 3 Min.

Frieden per Handschlag: Donald Trump, Aserbaidschans Präsident  Alijew (li.) und Armeniens Premier Paschinjan – unterschrieben ist das Abkommen nicht.
Frieden per Handschlag: Donald Trump, Aserbaidschans Präsident  Alijew (li.) und Armeniens Premier Paschinjan – unterschrieben ist das Abkommen nicht. (Foto: Kevin Lamarque/REUTERS)

US-Präsident Trump rühmt sich, den fast 35-jährigen Konflikt zwischen den beiden Kaukasus-Ländern beendet zu haben. Aber wichtige Streitpunkte sind ungelöst, ebenso die Frage, wann das Abkommen ratifiziert wird.

Von Marta Ahmedov

Eng getaktet waren die Treffen. Erst gab es Einzelgespräche, dann setzten sich alle drei vor die Presse: Donald Trump, der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan und der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew. Sie verkündeten am vergangenen Freitag ein erstaunliches Ergebnis: Frieden zwischen Armenien und Aserbaidschan. Kaum jemand hatte vorher damit gerechnet, dass es tatsächlich zu einer Einigung in dem ewigen Konflikt der beiden Staaten kommen würde.

Zur SZ-Startseite

Kaukasus
:Aserbaidschan legt sich mit Russland an

Razzien, Festnahmen, Demütigungen: Innerhalb weniger Tage verschärft sich der Ton zwischen Moskau und Baku. Dabei könnte auch ein Flugzeugabsturz im vorigen Jahr eine Rolle spielen.

Von Frank Nienhuysen

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite