Die Organisation Fridays for Future ruft zu einem bundesweiten „Klimastreik“ am 14. Februar auf. Geplant seien gut eine Woche vor der Bundestagswahl Aktionen an mehr als 120 Orten in Deutschland, teilte die Klimabewegung am Freitag in Berlin mit. Es soll laut dern Veranstaltern bei den Protesten nicht bloß um die Verringerung von Treibhausgas-Emissionen gehen, sondern auch um die Demokratie und ihre Gefährdung. „In einem Wahlkampf, in dem kaum über die Klimakrise gesprochen und Klimaschutz fast ganz aus den Programmen gestrichen wird, bleiben wir laut, bis unsere Forderungen nach Klimagerechtigkeit erfüllt sind“, heißt es in der Ankündigung.