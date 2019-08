3. August 2019, 04:47 Uhr "Fridays for Future" "Wir haben gerade erst angefangen"

Lautstark in den Sommer: "Fridays for Future"-Aktivisten ziehen am Freitag durch die Dortmunder Innenstadt.

Die Aktivisten von "Fridays for Future" treffen sich in Dortmund zum Sommerkongress.

Bis Sonntag erwarten die Klimaaktivisten 1700 Besucher aus ganz Deutschland.

Sie bewegen viele Fragen: Wie geht es weiter? Wie bleibt man dran? Und wie hält man eine Bewegung zusammen, die immer größer wird?

Von Paul Munzinger , Dortmund

Die Pointe ist hier natürlich keinem entgangen: Seit acht Monaten schwänzen die Aktivisten von "Fridays for Future" am Freitag die Schule, um für das Klima auf die Straße zu gehen. Jetzt haben sie Sommerferien. Und was machen sie? Sie treffen sich in Dortmund zum Sommerkongress - und gehen in die Schule.

In den Klassenzimmern einer Realschule und eines Gymnasiums am Rand des Revierparks finden mittags die Workshops statt, es sind mehr als 30 jeden Tag. "Essen wir das Klima auf?" zum Beispiel in Raum 7B, genannt "Von der Leyen Lobby". Oder "Was ökonomische Ungleichheit mit der Klimakrise zu tun hat" in 2A, der den Namen "Marie Curie" trägt. Die A-Räume, so funktioniert das System, haben sie nach Vorbildern benannt. Die B-Räume nach Bösewichtern: Scheuer's Mautstation, AKK Shootingrange, RWE.

In Raum 10A, benannt nach der amerikanischen Biochemikerin Gertrude Elion, gibt es am Donnerstag eine "Einführung in den Nachhaltigen Aktivismus". Es geht darum, wie man dranbleibt, auch wenn es mal wehtut, und wie man zusammenbleibt, auch wenn es mal schwerfällt. Oder, so sagt es Timo Luthmann, der den Kurs veranstaltet: um Burn-out-Prävention für Klimaaktivisten. Seit zehn Jahren protestiert der 42-Jährige im rheinischen Revier gegen den Braunkohleabbau, anfangs nicht mit Tausenden Menschen wie heute, sondern mit 25. "Soziale Veränderung", das ist Luthmanns wichtigste Lektion, "ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Man braucht einen langen Atem."

Wie geht es weiter? Wie bleibt man dran? Und wie hält man eine Bewegung zusammen, die immer größer wird? Nach insgesamt 33 Freitagsdemonstrationen seit Dezember 2018 sind das nicht nur die Fragen dieses Workshops, es sind die Fragen dieses Sommerkongresses. Raum 10A ist so voll, dass die Hälfte des Publikums auf dem Boden sitzen muss.

Knapp ein Jahr nachdem die schwedische Schülerin Greta Thunberg zum ersten Mal in den Klimastreik getreten war, ist die deutsche "Fridays for Future"-Bewegung in einer eigenartigen Situation. Einerseits ist es ihr in einer kaum vorstellbaren Weise gelungen, ihr Thema - den Klimaschutz - zum beherrschenden Thema der öffentlichen und politischen Debatte zu machen. Andererseits sagen ihr manche das nahende Ende voraus: Die Bewegung werde den Sommer nicht überstehen oder an inneren Widersprüchen zerbrechen. Dass der am Mittwoch eröffnete Kongress im Internet unter dem Hashtag #SokoFuture läuft, lässt sich daher in doppelter Weise lesen. Es geht um die Zukunft des Planeten - und der Bewegung.

Bis Sonntag erwarten die Klimaaktivisten 1700 Besucher aus ganz Deutschland, die hier zelten und, so steht es auf der Homepage, gemeinsam die Welt retten sollen. Dazu kommen 60 Journalisten, auch aus Japan, Spanien, Italien. "Absurd", sagt Carla Reemtsma, "es ist wie bei einem Parteitag." Die 21-jährige Studentin aus Göttingen kümmert sich im Pressezelt um die Medienanfragen. Sie ist schwer im Stress. Sommerloch, sagt Reemtsma, aber das ist Understatement. Selbst die CSU hat sich den Klimaschutz ja inzwischen in großen Buchstaben auf die Fahnen geschrieben. Und dass das nicht nur an den heißen Sommern und den Grünen liegt, sondern maßgeblich an ihnen, das bestreitet auch Reemtsma nicht. "Man kann schon sagen, dass wir was erreicht haben."