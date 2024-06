In der Hoffnung auf etwas Erholung vom stressigen Alltag tun Menschen die merkwürdigsten Dinge in der Natur. Sie rutschen, schwimmen und tauchen durch Schluchten (Canyoning), stürzen sich von Bergen (Gleitschirmfliegen) oder stapfen durch unwegsames Gelände und zerren dabei Alpakas hinter sich her (Alpaka-Wandern). Weniger abenteuerlustige Erholungssuchende wandern oder radeln. Tatsächlich ist der Erholungswert von Aufenthalten in der Natur wissenschaftlich erwiesen. Selbst Naturschützer verweisen immer wieder darauf – in der Hoffnung, dass die Menschen dann sorgsamer mit der Umwelt umgehen.