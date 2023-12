Die Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement sollten nach den Worten von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verbessert werden. Dazu gehörten etwa familienfreundlichere Bedingungen für politischen Einsatz, der Schutz kommunalpolitisch Engagierter oder das Teilen von Führungspositionen und Verantwortung, sagte er am Montag bei der Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik zum Tag des Ehrenamtes. Ganz generell gelte: "Wenn sich in unserer vielfältigen Gesellschaft die Tendenz zum Rückzug verstärkt, dann wird es für die Demokratie gefährlich, denn dann trocknet sie von unten aus", sagte Steinmeier. "Wir brauchen nicht nur den abstrakten Wunsch nach Partizipation - wir brauchen auch diejenigen, die sich beteiligen. Steinmeier wiederholte seinen Vorschlag einer sozialen Pflichtzeit: "Einer Zeit, in der wir alle - übrigens nicht nur die Jungen - lernen, füreinander da zu sein." Damit könne jeder einmal im Leben die Erfahrung machen, "sich den Belangen, den Interessen oder auch den Sorgen anderer zu widmen."