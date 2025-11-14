Das Ehrenamt steht in Deutschland weiter hoch im Kurs: 2024 engagierten sich laut dem sechsten Freiwilligensurvey im Auftrag der Bundesregierung 27 Millionen Menschen (36,7 Prozent der Bevölkerung) freiwillig im Sportverein, für karitative Zwecke, Kultur oder die Kirche. Das sind nach dem am Freitag veröffentlichten Bericht zwar weniger als bei der Erhebung zuvor im Jahr 2019 (39,7 Prozent). Engagierte üben ihr Ehrenamt aber demzufolge inzwischen häufiger aus und nehmen sich mehr Zeit dafür als vor sechs Jahren. Dem Bericht zufolge wendet knapp ein Viertel der Ehrenamtler (24 Prozent) drei bis fünf Stunden für die Tätigkeit auf, fast jede oder jeder Fünfte (19 Prozent) sechs Stunden oder mehr. 2019 lagen diese Anteile zwei bis drei Prozentpunkte darunter.