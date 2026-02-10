Das angekündigte Aus der Finanzierung einer freiwilligen Teilnahme an Integrationskursen sorgt für Kritik. Grüne und Linke im Bundestag werfen Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) vor, Menschen damit die Möglichkeit zu nehmen, sich schnell zu integrieren. Selbst regierungsintern wird Kritik laut. Bei dieser Entscheidung könne es nicht bleiben, erklärte die Integrationsbeauftragte Natalie Pawlik (SPD). Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hatte den Trägern von Integrationskursen am Montag mitgeteilt, dass „bis auf Weiteres“ keine Teilnehmer mehr zugelassen werden, für die der Kurs nicht verpflichtend ist. Das betrifft Asylbewerber im Verfahren, Geduldete, Migranten aus der EU sowie Flüchtlinge aus der Ukraine. Begründet wird die Beschränkung mit den Kosten für die Kurse. Sie waren wegen der erhöhten Nachfrage infolge der Fluchtbewegung aus der Ukraine gestiegen. Die Kritiker fürchten nun Folgen für den Arbeitsmarkt.