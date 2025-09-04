Die Partei strebt bei der Landtagswahl im kommenden März sieben Prozent an, liegt aber in Umfragen bei vier Prozent.

2021 zogen sie in den Landtag ein, dann zerlegte sich ihre Fraktion im Richtungsstreit. „Alte Kamellen“, sagen die Freien Wähler nun – und blicken hoffnungsvoll der nächsten Wahl entgegen. Zu Recht?

Von Kathrin Wiesel-Lancé, Trier/Bitburg

Alle paar Wochen treffen sich die Freien Wähler in Trier zum Stammtisch in einer Weinbar, nur ein paar Schritte von der Porta Nigra entfernt. Ginge es nach dem Ort der Zusammenkunft, könnte man sagen: Die Partei ist mitten in der Stadt angekommen. Dabei ist der Kreisverband noch ziemlich jung, erst seit einem Jahr haben die Freien Wähler zwei Sitze im Stadtrat.