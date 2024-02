Hubert Aiwanger will mit seinen Freien Wählern in den Bundestag einziehen, aber vorher steht eine nicht ganz unwichtige Frage: Welchen Kurs schlägt die Partei gegenüber der AfD ein?

Von Gianna Niewel, Bitburg

Hubert Aiwanger braucht nicht lange, um die Stadthalle in Bitburg hinter sich zu haben. Er schlägt den Ampelparteien vor, sich bei einem Glas Wein mit den Winzern zu unterhalten, dann wüssten sie schon, was die beschäftige. Überhaupt rät er gleich mehreren Politikern, wieder mehr mit den Menschen zu sprechen. "Jeder Heizungsbau-Lehrling, der mit dem Mofa auf die Arbeit fährt", hätte Robert Habeck sagen können, dass das Heizungsgesetz so nicht gehe, aber bitte nicht missverstehen, er sei "nicht per se gegen Wärmepumpen" und "dem Habeck nicht persönlich gram".