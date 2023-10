In Hessen hat es für die Freien Wähler wohl nicht gereicht - nach den ersten Prognosen am frühen Sonntagabend verpassen sie den Einzug in den Landtag. Trotzdem können sie den Wahltag hier als erfolgreich ansehen: Auch wenn sie die fünf Prozent verfehlt haben, ist es das beste Ergebnis, das sie in dem Land bisher erzielen konnten. Auch in Bayern haben sie deutlich zugelegt.

Die Freien Wähler konnten zuletzt gleich mehrere Erfolge für sich verbuchen. In Hessen erreichten sie im Jahr 2018 mit 3,0 Prozent ihr bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl außerhalb Bayerns, 2019 folgten 3,4 Prozent in Sachsen. In Rheinland-Pfalz schafften sie dann mit 5,4 Prozent 2021 erstmals den Sprung in den Mainzer Landtag.

Landesvereinigungen der Freien Wähler gibt es in allen 16 Bundesländern. Im Landtag sitzen sie außer in Bayern und Rheinland-Pfalz bisher aber nirgends. In Brandenburg ist zwar die Gruppe "Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler" im Landtag vertreten - sie sind aber nicht Teil der Bundesvereinigung der Partei. Seit 2014 sitzen die Freien Wähler mit zwei Abgeordneten auch im Europaparlament.

Auf Bundesebene fuhr die Partei bei der jüngsten Bundestagswahl 2021 ihr bis dahin bestes Ergebnis ein. Sie kam auf 2,4 Prozent - und war damit stärkste außerparlamentarische Oppositionspartei.

Ursprünglich sah man sich als Alternative zu den bestehenden Parteien

Dass die Freien Wähler überhaupt überregional mitmischen, war dabei anfangs unter den Mitgliedern selbst umstritten. Als die Freien Wähler in Bayern 1998 erstmals für eine Landtagswahl kandidierten, lehnten das mehrere Kreisverbände ab: Damit verlasse man das eigentliche Betätigungsfeld, kritisierten sie, nämlich das Kommunale. Als der Bundesverband 2009 auch bei der Europawahl kandidierte, trat der Landesverband Baden-Württemberg aus Protest sogar aus dem Bundesverband aus.

Gestartet waren die Freien Wähler ursprünglich als Zusammenschluss von parteiunabhängigen Wählervereinigungen, die sich quasi als Alternative zu den bestehenden Parteien verstanden. In den 1950er-Jahren entstanden die ersten Zusammenschlüsse von Wählergruppen, 1965 gründete sich der Bundesverband, der heute nach eigenen Angaben rund 280 000 Mitglieder hat. In Bayern schloss man sich 1978 zum Landesverband zusammen.

Nach wie vor ist der Fokus auf das Kommunale dabei so etwas wie die DNA der Partei. Man ist stolz auf die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern: "Durch unsere starke kommunale Verwurzelung können wir unsere über Jahre gesammelten Erfahrungen aus Rathäusern und Kommunalparlamenten einbringen", heißt es im Grundsatzprogramm der Bundesvereinigung. Die Freien Wähler bezeichnen sich als wertkonservativ und bürgerlich-liberal, die Ziele unter anderem: sich für den Erhalt von Traditionen einsetzen, die kommunale Selbstverwaltung stärken und sich für bundesweite Volksbegehren und -entscheide einsetzen.

Geht es nach der Partei, ist man bald Teil der Bundesregierung

Bundesweit die größten Erfolge verzeichnen die Freien Wähler in Bayern, mit Abstand. Hier sitzen sie seit 2008 im Landtag, bei der Landtagswahl 2018 waren sie mit 11,6 Prozent sogar drittstärkste Kraft. Dass sie dort seitdem mitregieren, war ein bundesweites Novum: Sie sind sonst an keiner Landesregierung beteiligt.

Ambitionierte Pläne hat die Partei, namentlich der Bundesvorsitzende Hubert Aiwanger, derweil für den Bund. Im Jahr 2025 wollen sie in den Bundestag einziehen und dort, so wünscht es sich zumindest Aiwanger, mittelfristig auch mitregieren - am liebsten in einer "bürgerlichen Koalition" mit Union und FDP. In aktuellen Umfragen liegen die Freien Wähler aktuell allerdings deutlich unter der Fünf-Prozent-Hürde.

Aiwanger hat schon angekündigt, im Falle eines Einzugs in den Bundestag selbst nach Berlin gehen zu wollen. Er gilt als Schlüsselfigur der Partei. Aiwanger ist bayerischer Landesvorsitzender, Bundesvorsitzender, dazu bayerischer Wirtschaftsminister, stellvertretender Ministerpräsident, zumindest bislang. Und er polarisiert weit über die Grenzen Bayerns hinaus. Die einen sehen ihn als Kämpfer für die "kleinen Leute", der sich gegen eine Verbotskultur etwa in Sachen Fleischkonsum einsetze und endlich auch mal den Menschen auf dem Land Beachtung schenke. Die anderen kritisieren, dass es eine solche Verbotskultur gar nicht gebe und Aiwanger vielmehr eine Spaltung schaffe, wo es keine geben müsse.

Zuletzt war um Aiwangers Person eine Diskussion entbrannt, weil er als 17-Jähriger ein rechtsextremistisches Flugblatt in seinem Besitz gehabt haben soll und, so berichteten es mehrere Personen der SZ, als Schüler auch anderweitig mit rechtsextremem Gedankengut aufgefallen sei. Aiwanger bestreitet, das Flugblatt verfasst zu haben, und sieht sich als Opfer einer gezielten Kampagne gegen sich.

Geschadet hat ihm das offenbar nicht: In Bayern haben die Freien Wähler ihr Ergebnis im Vergleich zur letzten Landtagswahl 2018 deutlich verbessert.