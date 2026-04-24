Einerseits hat das Jahr 2026 für die Freien Wähler sehr gut angefangen. In Bayern, ihrem angestammten Habitat, konnte die Partei von Hubert Aiwanger bei den Kommunalwahlen im März die Zahl ihrer Landtagsposten von 14 auf 28 verdoppeln und die Zahl der Oberbürgermeister-Posten auf vier erhöhen. Das Parteikonzept Freie Wähler – im Bayern des Jahres 2026 ist es ein Erfolgsmodell.
Partei von Hubert AiwangerWird eine Spende für die Freien Wähler zum Bumerang?
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Der frühere Schatzmeister in Baden-Württemberg ließ seiner Partei eine Zuwendung über die eigene Firma zukommen. Nun ist die Firma insolvent. Und das ist nicht das einzige Problem der Freien Wähler.
Von Roland Muschel, Stuttgart
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