Einerseits hat das Jahr 2026 für die Freien Wähler sehr gut angefangen. In Bayern, ihrem angestammten Habitat, konnte die Partei von Hubert Aiwanger bei den Kommunalwahlen im März die Zahl ihrer Landtagsposten von 14 auf 28 verdoppeln und die Zahl der Oberbürgermeister-Posten auf vier erhöhen. Das Parteikonzept Freie Wähler – im Bayern des Jahres 2026 ist es ein Erfolgsmodell.