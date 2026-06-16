Matrosen an Bord einer russischen Fregatte sollen am Dienstag Warnschüsse auf eine zivile Yacht im Ärmelkanal abgegeben. Die Yacht ⁠habe sich zuvor der Fregatte genähert, sagte eine mit dem Vorfall vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. ‌Die Hintergründe blieben zunächst ‌unklar. „Wir gehen Berichten über einen Vorfall im Ärmelkanal nach“, erklärte das britische Verteidigungsministerium in einer Stellungnahme. Es gibt keine Berichte über Schäden oder Verletzte.

Nach dem, was bekannt ist, gab das russische Schiff die Schüsse aus einer Entfernung von etwa 457 Metern ab, unweit einer Stelle, die 37 Kilometer südlich der Isle of Wight liegt.

Am Sonntag hatte das britische Militär einen mit Sanktionen belegten Öltanker der russischen Schattenflotte im Ärmelkanal geentert. Es war der erste ‌Einsatz dieser Art, der darauf abzielt, russische Einnahmen ‌aus Ölgeschäften ‌zu unterbinden, mit denen die Regierung in Moskau ihren Krieg in der Ukraine finanziert. Mit Schiffen der sogenannten Schattenflotte versucht Russland, die Sanktionen von westlichen Unterstützern der Ukraine zu umgehen. Nach britischen Angaben handelt es sich um mehr als 700 Schiffe, die unter der Flagge verschiedener Staaten fahren und russische Ölexporte transportieren.

Am Montag hatte die ‌Marine mitgeteilt, zwei britische Schiffe hätten die russische Fregatte Admiral Grigorowitsch im Ärmelkanal westlich von Brest in Frankreich beschattet. Genau diese Fregatte soll die Schüsse nun abgefeuert haben. Die Briten betrachten den jetzigen Vorfall dem Statement zufolge jedoch als „isoliertes Ereignis“.