Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) tritt für umfassende Parität und gleichen Lohn für Frauen und Männer ein. "Frauen müssen endlich so viel verdienen können wie Männer", sagte Merkel in einem Podcast zum Frauentag am Montag. Zuletzt kamen Frauen laut Bundesagentur für Arbeit im Mittel auf über 440 Euro im Monat weniger als Männer. Auf dem Jobmarkt traf die Corona-Pandemie Frauen teils noch härter als Männer. "Wir müssen darauf achten, dass die Pandemie nicht dazu führt, dass wir in manch schon überwunden geglaubtes Rollenmuster zurückfallen", sagte Merkel in dem Podcast. Viele seien im Spagat zwischen Homeschooling, Kinderbetreuung und Beruf. 75 Prozent der Beschäftigten in Praxen, Kliniken, Laboren und Apotheken sind nach ihren Angaben Frauen - in den Führungspositionen der Branche aber nur knapp 30 Prozent.