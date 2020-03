Es ist klug, wenn der Bund in seinen Unternehmen mit gutem Beispiel vorangeht. Die Quote ist anstrengend, sie greift in die unternehmerische Freiheit ein. Vor allem aber ist sie: Leider notwendig.

Es ist ein weit verbreiteter Reflex, Forderungen postwendend mit der Gegenforderung abzuwehren, dass derjenige, der da irgendwas von einem will, doch bitte schön erst einmal vor der eigenen Türe kehren respektive sich an die eigene Nase fassen soll. Bundesfrauenministerin Franziska Giffey und Justizministerin Christine Lambrecht wollten sich auf solche Diskussionen gar nicht erst einlassen und haben deshalb in ihren Gesetzentwurf für mehr Frauen in Führungspositionen nicht nur strengere Regeln für die Privatwirtschaft hineingeschrieben, sondern gleich auch den Bund mit in die Pflicht genommen.