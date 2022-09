Von Boris Herrmann und Christoph Koopmann, Hannover

Die CDU geht dahin, wo es wehtut, und zwar vor allem ihr selbst. Anders ist es kaum zu erklären, dass sich die Delegierten des Parteitags in Hannover nach dieser harten und langen Diskussion am Freitagabend gleich am nächsten Morgen so eine herausfordernde semantische Debatte zumuten. Es geht um drei Zeilen in der "Grundwertecharta", die Grundlage sein soll für ein neues Grundsatzprogramm. Die Frage, an der sich die 1001 Delegierten, den müden Augen nach zu urteilen noch leicht verkatert von der vorabendlichen Parteitagsparty, festbeißen: Will die CDU für "Gleichstellung" stehen, für "Gleichberechtigung" oder für "Chancengerechtigkeit"?