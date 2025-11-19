Im Juli 1965 geben die Beatles ihr erstes und einziges Konzert in Madrid. Zwölf Lieder spielen sie vor ausgewähltem Publikum in der Stierkampfarena Las Ventas. John Lennon trägt einen schwarzen Sombrero, als die Band zu „Twist and Shout“ ansetzt. Einige der Jüngeren im Publikum wagen es, von ihren Plätzen aufzuspringen und die Arme zu schwenken. Mehr erlauben die überall patrouillierenden Polizisten nicht.
Besserungsanstalten unter Franco„Meine eigene Mutter lieferte mich im Heim ab“
Zehntausende junge Frauen wurden während der Franco-Diktatur in Besserungsanstalten von Nonnen gequält, weil sie als rebellisch galten. Auch Paca Blanco erlebte jahrelange Folter. Sie fordert, dass Spaniens Kirche diese Geschichte endlich aufarbeitet.
Von Patrick Illinger, Madrid
Spanien:Der unfassbare Diktator
Vor 50 Jahren starb General Franco, der letzte faschistische Herrscher Europas. Viele seiner Verbrechen sind noch immer nicht aufgearbeitet – stattdessen entdeckt ihn die junge Rechte als Idol.
