Im Juli 1965 geben die Beatles ihr erstes und einziges Konzert in Madrid. Zwölf Lieder spielen sie vor ausgewähltem Publikum in der Stierkampfarena Las Ventas. John Lennon trägt einen schwarzen Sombrero, als die Band zu „Twist and Shout“ ansetzt. Einige der Jüngeren im Publikum wagen es, von ihren Plätzen aufzuspringen und die Arme zu schwenken. Mehr erlauben die überall patrouillierenden Polizisten nicht.