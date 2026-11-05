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MidtermsDer blaue Tsunami ist weiblich

Lesezeit: 3 Min.

Gina Hinojosa ist die erste demokratische Gourverneurin im US-Bundesstaat Texas.
Gina Hinojosa ist die erste demokratische Gourverneurin im US-Bundesstaat Texas.
Ashley Landis/AP Photo

Bei den Midterms gewannen so viele Demokratinnen wie noch nie. Donald Trump versuchte, sie als Radikale zu dämonisieren. In Wahrheit stehen Frauen wie die designierte texanische Gouverneurin Gina Hinojosa für eine pragmatische Politik.

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

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Die Amerikaner erlebten bei diesen Midterms viele erste Male. Sie wählten die erste schwarze Gouverneurin und die erste indigene Senatorin in der Geschichte der USA. Keisha Lance Bottoms wird bald in Georgia regieren, Peggy Flanagan den Bundesstaat Minnesota in Washington vertreten. Die beiden Frauen stehen für eine neue Garde von Politikerinnen, die großen Anteil daran haben, dass der Wahlsieg der Demokraten so gewaltig ausfiel.

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