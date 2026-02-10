Die Trennung sollte eigentlich ein Schlussstrich sein. Doch für eine 47-Jährige begannen mit dem Ende einer Beziehung Monate voller Angst. Am Landgericht Neuruppin wurde im Januar ein Fall aufgerollt, der für viele im Land steht. Nach dem Ende der Beziehung im Sommer 2023 hatte der angeklagte Ex-Lebensgefährte sein Opfer mit E-Mails, Anrufen und Handynachrichten überzogen, ihr vor dem Haus aufgelauert, sie drangsaliert und ihr Auto beschädigt. Allein rund 20 Autoreifen soll der Stalker zerstört haben – neben weiteren Sachbeschädigungen. Das Landgericht Neuruppin verurteilte ihn schließlich zu einer dreijährigen Haftstrafe.
Studie zu GewaltJede fünfte Frau wird vom Partner oder Ex-Partner attackiert
Lesezeit: 4 Min.
Körperliche Angriffe, Stalking, K.-o.-Tropfen: Zum ersten Mal seit 20 Jahren bringt eine Studie Licht ins Dunkelfeld der häuslichen Gewalt in Deutschland. Auch Männer sind überraschend häufig betroffen.
Von Markus Balser, Berlin
