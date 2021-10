Im Streit über Fanglizenzen für französische Fischer in britischen Gewässern hat die EU-Kommission Unverständnis über die Position Londons geäußert. Man werde sich im Austausch mit den britischen Behörden dafür einsetzen, dass alle Lizenzen nach den vereinbarten Konditionen erteilt würden, sagte eine Kommissionssprecherin am Freitag in Brüssel. Alle Anträge auf Lizenzen, die man eingereicht habe, hätten den Anforderungen entsprochen. Weil es in dieser Frage jedoch unterschiedliche Auffassungen gebe, habe man um eine Offenlegung der britischen Methodik gebeten.