„Vielleicht will er den Krieg gar nicht beenden, sondern führt mich an der Nase herum“

Am Rande der Papst-Trauerfeier haben US-Präsident Trump und der ukrainische Präsident Selenskij ein Gespräch unter vier Augen geführt. Danach schrieb Trump in signifikant anderem Tonfall über Putin.

Von Boris Herrmann, New York

Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein Papst zu Grabe getragen wird. Und in halbwegs normalen Zeiten wäre solch ein Ereignis allemal dazu geeignet, die öffentliche Aufmerksamkeit komplett in Beschlag zu nehmen. In diesen Zeiten aber, in denen der US-Präsident die Welt mehrmals täglich komplett auf den Kopf stellt, kann selbst ein Papstbegräbnis zur Kulisse für ganz andere Ereignisse geraten. Es ist wohl keine allzu gewagte Prognose, wenn man sagt: Zu den Bildern, die von diesem 26. April 2025 in Erinnerung bleiben, wird auch das Foto des Zwei-Mann-Stuhlkreises gehören, den Donald Trump und Wolodimir Selenskij im Petersdom bildeten.