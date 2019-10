Kein Titelentzug, kein Rücktritt, kein Verlust einer tragenden Säule im Kabinett - Franziska Giffey und der SPD ist in kritischsten Zeiten ein weiterer Nackenschlag erspart geblieben. Die Freie Universität Berlin hat die Doktorarbeit der 41-Jährigen gerügt, aber ihr nicht die ultimative Strafe ausgesprochen. Was monatelang drohend über der Karriere der SPD-Politikerin schwebte, ist als Sturm gekommen und als Stürmchen gegangen. Das ist nicht nur für die SPD ein Glück, sondern für die Politik insgesamt. Weder die Sozialdemokraten noch der Berliner Politikbetrieb verfügen über viele Politikerinnen vom Schlage Giffeys. Sie ist leidenschaftliche Sozialdemokratin und kann das selbst in schwierigsten Zeiten mühelos ausstrahlen. Sie ist ansteckend optimistisch und hat bislang wenig von den Tricksereien und Taktierereien, denen man in Berlin durchaus begegnet. Nicht nur die SPD, auch die Koalitionspartner werden aufatmen.

Was in ihr selbst vorgeht, lässt sich leicht erahnen. Eines ist sogar sicher: Sie wird hin- und hergerissen sein zwischen der Erleichterung über die Entscheidung und dem Ärger, dass das lange gedauert hat. Seit Februar prüfte die FU. Und weil sie nicht früher fertig wurde, konnte Giffey im Rennen um den SPD-Vorsitz nicht antreten. Man kann das wissenschaftliche Unabhängigkeit nennen. Man kann es aber - vorsichtig ausgedrückt - auch als erstaunlich unpolitische Zögerlichkeit kritisieren. Kein Ruhmesblatt für Wissenschaftler, die Politik erforschen.