Über Terminen mit Franziska Giffey lag Heiterkeit, als hätte eine Fee Glitzer gestreut. Wie hier im Sommer 2019 an der innerdeutschen Grenzmauer. Vom Glitzer ist gerade nicht mehr so viel übrig.

Von Henrike Roßbach

Franziska Giffey lässt sich in einen dunklen Ledersessel sinken, gießt Früchtetee ein. Im Hintergrund steht ihr Schreibtisch, auf dem parallel zur Tischkante ausgerichtete Textmarker liegen. "Bei mir isses so", sagt Giffey an diesem Nachmittag Mitte Oktober, "diese Ordnung aufm Platz, das ist: Man hat die Lage im Griff." Sie glaube jedenfalls, dass jeder Mensch nur an einer Sache konzentriert arbeiten könne. "Das ist genauso, wenn du auf einen Termin gehst: Da kannst du auch nicht noch zwanzig andere Sachen im Kopf haben. Du musst dich dann voll drauf konzentrieren. Und dann kommt das Nächste."