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Franziska Giffey„Wir können den Leuten nicht erzählen, ihr seht das Problem nur falsch“

Lesezeit: 4 Min.

Keine guten Nachrichten: Franziska Giffey reagiert am Sonntag auf die Prognose zur Berliner Abgeordnetenhauswahl.
Keine guten Nachrichten: Franziska Giffey reagiert am Sonntag auf die Prognose zur Berliner Abgeordnetenhauswahl.
Christoph Soeder/dpa

Die bekannteste Berliner SPD-Politikerin wurde von der eigenen Partei an den Rand gedrängt, dem neuen Abgeordnetenhaus gehört sie nicht mehr an. Warum sie große Sorgen vor einem Linksbündnis hat.

Von Georg Ismar, Berlin

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Franziska Giffey wartet auf den gläsernen Aufzug, der sie hochfährt zur Vorstandssitzung der Bundes-SPD im Willy-Brandt-Haus. Noch ist sie Wirtschaftssenatorin und Bürgermeisterin von Berlin. Sie sagt, sie habe alles gegeben, sich nichts vorzuwerfen. „Es ist dann so.“ Sie lächelt. Obwohl es jetzt für sie erstmal vorbei ist.

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