Das Streiflicht

(SZ) Bei der jüngsten Debatte im Deutschen Bundestag ist der SPD-Abgeordnete Michael Schrodi in zweifacher Weise negativ aufgefallen. Zum einen hatte Schrodi das Präsidium unter dem Vorsitz von Bärbel Bas grob beschimpft. Dies war, jedenfalls den Angaben Schrodis zufolge, deshalb geschehen, weil die CDU gemeinsam mit der AfD per Hammelsprung erreichen wollte, dass der zu jenem Zeitpunkt im Bundesrat vermutete Robert Habeck an der Sitzung teilnimmt. Für sein wüstes Geschimpfe handelte sich Schrodi eine Ordnungsstrafe über 1000 Euro sowie einen grammatikalisch aus dem Ruder gelaufenen Satz der Bundestagspräsidentin ein ("Ich bitte jetzt wirklich um Mäßigung, weil ich jetzt etwas machen muss, das ist mir wirklich nicht leichtgefallen"). Straffrei ging Schrodi dagegen für seinen Aufzug aus. Als der zornige Mann aus Olching nach vorne preschte und mit wilder Geste das moralische Gesetz in sich zum moralischen Gesetz des Plenums machen wollte, trug er ein hellblaues, wohl bereits verwaschenes Polohemd zur dunkelblauen Jeans und lief in Turnschuhen. Die von oben bis unten komplett unangemessene Bekleidung Schrodis trug dazu bei, das ungünstige Bild, das die Republik von diesem Abgeordneten gewann, um eine weitere Nuance zu verschlechtern.