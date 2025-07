Grünen-Chefin Franziska Brantner tourt durchs Land, um das Eliten-Image ihrer Partei abzuschütteln. Für sie ist klar, auf welchem Kurs das gelingen kann. Auch ihr Co-Vorsitzender Felix Banaszak hat eine Vision von der grünen Zukunft – nur eben nicht die gleiche.

Von Markus Balser

Franziska Brantner schüttelt immer wieder ungläubig den Kopf. Die Grünen-Chefin sitzt am Montagnachmittag in einem kleinen Aufenthaltsraum des Polizeipräsidiums in Mainz und hört zu. Kriminaloberkommissarin Jennifer Otto vom Kommissariat 11, Fachbereich Kapitaldelikte, hat so einiges zu erzählen, über den kräftezehrenden Alltag von Ermittlern bei der Polizei. Über belastende Ermittlungen wegen Kindesmissbrauchs, mangelnde Digitalisierung, Aggression gegen Beamte und wenig familienfreundliche Dienste der Streifenbesatzungen. „Eigentlich war auch ein Streifenteam für euch reserviert“, sagt Otto, auch Bundesjugendvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Zum Begleiten und Reden. Das aber habe gerade ausrücken müssen. „Eine unangemeldete Demo in der Innenstadt. Fast alle Kräfte sind draußen“, sagt Otto.