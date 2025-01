Ein Wort bewegt Frankreich , es könnte den Sturz der Regierung herbeiführen: Submersion ist französisch für Überschwemmung, Überflutung. Frankreichs Premierminister, der Zentrist François Bayrou, im Amt seit etwas mehr als einem Monat, hat es gebraucht, als er von der Migration sprach. In einem langen Interview auf dem Nachrichtensender LCI sagte Bayrou, an Orten, wo viele Einwanderer lebten, überkomme die ansässigen Bürger ein „Gefühl der Überschwemmung“, sie fühlten sich im eigenen Land nicht mehr zu Hause.

Von den zwei Stunden Interview, in dem es auch um die prekäre politische Lage seiner Regierung und die schwierige Suche nach einem Sparbudget für die Nation ging, blieb nur dieses eine Wort hängen: submersion. Und das ist nicht verwunderlich. Bisher hatte es in Frankreich nur die extreme Rechte gebraucht, wenn sie von Immigration sprach: Marine Le Pen und davor schon ihr kürzlich verstorbener Vater, Jean-Marie. Oft, wie in einem Mantra. Ideologisch ist es also klar verortet. Hat sich Bayrou, der sich als Humanist versteht und sich in seiner langen Karriere auch als solcher bewiesen hat, da womöglich versprochen – im Strudel seines eigenen Redeschwalls?

„Das Wort Überschwemmung ist das passende.“

Nun, tags darauf im Parlament fragten die Sozialisten, die als einzige Partei der Linken mit Bayrou verhandeln, sicherheitshalber nach. „Ziehen Sie den Begriff zurück, Monsieur le Premier ministre?“, fragte Boris Vallaud, der Fraktionschef des Parti socialiste. Submersion sei nicht nur verletzend, sondern auch eine Lüge: Frankreich sei nicht überschwemmt von Einwanderern. Doch Bayrou blieb dabei, er führte nur etwas aus. Im TV-Interview habe er in erster Linie an Mayotte gedacht, das Überseedepartement im Indischen Ozean, wo sehr viele Papierlose aus den benachbarten Komoren illegal in Slums lebten. „Aber das ist nicht der einzige Ort in Frankreich“, sagte er nun. „Das Wort Überschwemmung ist das passende.“

Die Lepenisten klatschten. Der Szenenapplaus gilt der Linken als Beleg dafür, dass Bayrou mit seiner Wortwahl der extremen Rechten gefallen wolle. Die Debatte wurde immer hitziger, der Tonfall schärfer. „Sind Sie sich bewusst, dass Sie Millionen Franzosen beschimpfen, die in sich ein Stück Migration tragen?“, fragte die Fraktionschefin der Grünen, Cyrielle Chatelain. „Sie spucken ihnen ins Gesicht.“ Chatelain forderte Bayrou auf, sich zu entschuldigen. Doch der Premier sah keinen Grund dafür.

Auch in seinem eigenen Lager stieß die Wortwahl indes auf Kritik. Die Präsidentin der Nationalversammlung, die Macronistin Yaël Brau-Pivet, sagte im Fernsehen: „Ich würde nie so reden, diese Worte bedrücken mich. Wir reden hier von Menschen, von unserem Land, von Frankreich, das wegen seiner Geschichte, seiner Geografie, seiner Kultur immer Menschen aufgenommen hat und mit dieser Tradition groß wurde.“

Die Sozialisten setzten fürs Erste alle Verhandlungen über den Etat aus – wegen Bayrous Semantik. Die Frage aber ist, ob sie ihre lose Zusammenarbeit mit der Minderheitsregierung tatsächlich ganz aufgeben. Dann müsste Bayrou sein Schicksal wie sein Vorgänger Michel Barnier an den Goodwill der extremen Rechten hängen. Der stürzte bereits nach weniger als drei Monaten. Aber vielleicht reicht den Lepenisten ja die vertraute Wortwahl schon aus.