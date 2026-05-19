Der deutsche Finanzminister Lars Klingbeil schwärmte am Montag in Paris nach einem einstündigen Vieraugengespräch von dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, er empfinde ihn „als sehr beeindruckende Person“. Man sei sich einig gewesen, dass die deutsch-französische Zusammenarbeit wichtig sei, um Europa voranzubringen. Konkret sei es um die Kapitalmarktunion gegangen, hier solle gemeinsam mehr bewegt werden. „Ich habe das Gefühl, dass der französische Präsident das auch gut findet“, sagte Klingbeil.