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Bilanz von Präsident MacronAls Reformer gestartet, letztlich gescheitert

Lesezeit: 4 Min.

Die sogenannten Gelbwesten, hier Anfang 2019 in Paris, legten Frankreich mit ihren Protesten wochenlang lahm. Das hat Emmanuel Macron nachhaltig geschadet.
Die sogenannten Gelbwesten, hier Anfang 2019 in Paris, legten Frankreich mit ihren Protesten wochenlang lahm. Das hat Emmanuel Macron nachhaltig geschadet. Abdul Abeissa

Die wirtschaftspolitische Bilanz von Macron nach neun Jahren Präsidentschaft fällt mehr als mager aus: Die Arbeitslosigkeit ist hoch, die Rentenreform gescheitert, die Staatsverschuldung immens.

Von Alexandra Föderl-Schmid

Der deutsche Finanzminister Lars Klingbeil schwärmte am Montag in Paris nach einem einstündigen Vieraugengespräch von dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, er empfinde ihn „als sehr beeindruckende Person“. Man sei sich einig gewesen, dass die deutsch-französische Zusammenarbeit wichtig sei, um Europa voranzubringen. Konkret sei es um die Kapitalmarktunion gegangen, hier solle gemeinsam mehr bewegt werden. „Ich habe das Gefühl, dass der französische Präsident das auch gut findet“, sagte Klingbeil.

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