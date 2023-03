Im französischen Parlament sind wegen der umstrittenen Rentenreform am Freitag zwei Misstrauensanträge gegen die Regierung von Präsident Emmanuel Macron eingereicht worden. Auslöser war eine Entscheidung der Regierung am Donnerstag, auf eine Abstimmung in der Nationalversammlung zu verzichten und die Reform mit einem Sonderartikel zu beschließen. Es gilt als wenig wahrscheinlich, dass einer der Anträge am Montag eine Mehrheit erhält und die Regierung von Premier Élisabeth Borne gestürzt wird. Einen Antrag hat die der kleine Zentrums-Mitte-Partei Liot gestellt, den anderen der rechte Rassemblement National.