Von Nadia Pantel, Paris

Als Anfang Oktober das erste Mal eine Umfrage Éric Zemmour als bestplatzierten Konkurrenten Emmanuel Macrons sieht, sitzt Antoine Diers am Abend in einer Talksendung des Dauerinfo-Senders BFM und erklärt, warum Zemmour französischer Präsident werden könnte. Diers erklärt das nicht nur, weil er es glaubt, sondern weil er will, dass es wahr wird. Diers gehört zu denen, die Zemmours Aufstieg vom Dauerprovokateur zum politischen Akteur begleiten. Und auf seine baldige Kandidatur hoffen. Nicht für Geld, sondern aus Überzeugung. "Ich bin kein blinder Fan", sagt Diers, "aber ich würde gerne in einem Frankreich leben, das von Zemmour regiert wird." Diers offizielle Funktion lautet: Sprecher des Vereins "Die Freunde von Éric Zemmour".

Will man verstehen, warum Frankreichs politische Landschaft aktuell von einem Mann dominiert wird, der vor nicht allzu langer Zeit noch als gefährlicher Chefhetzer der Nation galt, aber sicher nicht als Politiker, sind zwei Dinge wichtig. Zum einen hilft es, sich den Sender CNews anzuschauen, der Zemmour zum Star machte. Denn mit Zemmours Gepeste gegen Muslime und Einwanderung, vorgetragen im jovial-amüsierten Ton, ist eine gute Quote immer sicher. Zemmour wurde lange mit einer halb schockierten, halb amüsierten Grundhaltung konsumiert, nach dem Motto "hehehe, endlich sagt es mal jemand". Inzwischen fehlt das "Hehehe". Zemmour ist vom rechts-identitären Polit-Entertainer zu einem Mann geworden, den sich, je nach Umfrage, zwölf bis 17 Prozent der Franzosen im Élysée vorstellen können. Und an dieser Stelle wird der zweite Faktor seines Aufstiegs interessant: Wer sind diejenigen, die sich tatsächlich für Zemmour begeistern?

Antoine Diers opfert für ein Gespräch über Zemmour seine Mittagspause. Eigentlich arbeitet Diers als Büroleiter für den Bürgermeister von Plessis-Robinson, einer wohlhabenden Gemeinde in der südlichen Pariser Banlieu. Der Bürgermeister von Plessis-Robinson ist bei den konservativen Républicains, Diers auch. Nur findet Diers bei den Républicains nicht mehr, was er sucht: einen "rechten Kandidaten, der glaubwürdig für innere Sicherheit und gegen Einwanderung eintritt".

Diers ist 33 Jahre alt, sein Gesicht wirkt weich und jung, doch man hört ihm an, dass er Politik macht, seit er 16 ist. 2005 engagierte er sich in der Kampagne des rechtsextremen Politikers Philippe de Villiers gegen die Annahme der EU-Verfassung. Soll Diers sich selbst beschreiben, spricht er von einem "klassischen Konservativen". Er kommt aus einer katholischen Familie ("ich bin nicht gläubig, aber es ist mir wichtig, dass man Weihnachten in die Kirche geht"). Er betont seine Verbundenheit mit seiner Heimatregion im Norden Frankreichs ("am Liebsten würde ich zurück nach Hause, an den Strand von Dunkerque").

Antoine Diers ist vom kulturellen Chauvinismus fasziniert

Seinen ersten politischen Posten übernahm Diers 2015 mit Mitte 20 im Rathaus von Calais, als Zehntausende Geflüchtete in der kleinen Hafenstadt unter miserablen Bedingungen in Slums campierten. "Damals habe ich verstanden, dass wir die Einwanderung radikal begrenzen müssen", sagt Diers. Er glaubt, dass Menschen nach Frankreich kommen, weil man sie dort zu gut aufnehme. Nicht weil sie Gründe zur Flucht hätten.

Diers wurde während seines Jurastudiums in Lille auf Zemmour aufmerksam. Er blieb mit Freunden gemeinsam extra lange wach, um Zemmour-Sendungen im Fernsehen zu sehen. Mit Zemmour entdeckte er etwas, was über die EU-Skepsis und über den Anti-Einwanderungskurs hinausgeht, den man auch bei den Républicains finden kann. Er hörte jemanden, der ihm von der unerreichbaren Größe Frankreichs erzählte. Es ist der kulturelle Chauvinismus, um den sich die identitäre, nationalistische Bewegung gesammelt hat. "Man sagt uns, dass Diversität fantastisch sei", sagt Diers, "aber ich habe Lust, meine fantastische, französische Kultur zu verteidigen."

Wenn Diers über Frankreich redet ("es ist das schönste Land der Welt. Wir haben die politischen Ideen erfunden"), dann klingt er nicht nur wie Zemmour. Sondern wie die Vordenker der Identitären, die Politik als Kulturkampf begreifen. Zu diesem Kreis gehört auch der erwähnte Ex-Präsidentschaftskandidat Philippe de Villiers, der nahe der Atlantikküste einen extrem erfolgreichen historischen Freizeitpark betreibt, in dem eine heile, katholische Welt beschworen wird, die es so nie gab. Man traue sich in Frankreich nicht mehr, stolz auf sein Land zu sein, sagt Diers. Schuld seien die Linken und die 68er, die jegliche Autoritäten untergraben hätten.

Es ist ein Diskurs, den man auch von den Le Pens kennt. Doch in ihrer aktuellen Version ist die rechte Le-Pen-Partei Rassemblement National für einen wie Diers jedoch nicht wählbar. "Ich bin liberal, mir ist die Freiheit der Unternehmen wichtig. Marine Le Pen klingt doch inzwischen eher wie eine Sozialistin." Rechtsextrem und wirtschaftsliberal: Das war das Programm von Jean-Marie Le Pen. Der alte Le Pen hat seine Partei zwar seiner Tochter Marine vererbt, doch kürzlich ließ er mitteilen, dass er sich vorstellen könne, Zemmour zu unterstützen.

Doch auch mit Le Pen Senior will Diers nichts zu tun haben: "Ich bin ja kein Rassist." Es sei "absurd", den mehrfach wegen rassistischer Hetze verurteilten Zemmour als Rassisten zu bezeichnen, sagt Diers. Schließlich sei Zemmour Kind algerischer Eltern und Jude.

"Er holt enttäuschte Le-Pen-Wähler ab", sagt er über Zemmour

In Diers' langem Monolog über die historische Größe Frankreichs fehlt eine Epoche: der Zweite Weltkrieg. Diers erwähnt ihn nur kurz ("nicht gut für Frankreich", wegen des Sieges der Wehrmacht). Zemmour geht das Thema offensiver an. Der Nazi-Kollaborateur Philippe Pétain habe "die französischen Juden geschützt", sagt Zemmour. Eine Lüge, wegen der aktuell ein Verfahren gegen ihn läuft wegen Leugnung des Holocausts. In einem Interview mit dem Sender LCI sagte vergangene Woche der Ex-Sarkozy-Berater und Autor Alain Minc über Zemmour: "Ein Teil der Bourgeoisie ist unbewusst antisemitisch und freut sich, jemanden jüdischer Herkunft gefunden zu haben, der diesen anti-arabischen Feldzug führt."

Warum er glaubt, dass Zemmour die Wahlen gewinnen könnte? "Weil er enttäuschte Wähler der Républicains und von Le Pen abholt", sagt Diers. Also diejenigen, denen sowohl Républicains als auch Le Pen zu lasch sind, weil sie von einer eindeutigen Autorität träumen. Und weil er "Nichtwähler mobilisiert, weil er nicht spricht wie ein Politiker". Für seine eigene Partei, die Républicains, sieht Diers hingegen kaum eine Zukunft. "Es sei denn, sie holen sich Zemmour." Eine konservative Partei, die einen rechten Fernsehstar an ihre Spitze holen soll. Klingt das nicht stark nach Donald Trump? "Aber nur wenn wir festhalten, dass Zemmour deutlich intelligenter ist als Trump", sagt Diers. Die Parallele mit Trump liege darin, "dass es sich bei den Zemmour-Fans genau wie bei Trump um Leute handelt, die keine Lust mehr auf Politik haben und die Respekt einfordern." Respekt im Sinne von: France first.

Während Diers damit beschäftigt ist, Zemmours Politik zu erklären, kümmern sich andere Mitglieder der Zemmour-Klubs darum, Zemmour leicht verdaulich zu machen. Als dieser vor ein paar Wochen forderte, man müsse "nicht-französische" Namen verbieten, tauchte eine Website auf, die zum Spielen einlud. Man gibt seinen Namen ein, zum Beispiel Saïd oder Esther, und kriegt dann seinen "Namen für 2022". In diesem Beispiel David und Agathe. Tagelang wurde der Link auf allen Kanälen herumgereicht. Linke, Macron-Unterstützer, Konservative, Unpolitische - alle machten mit und verschickten mit lachenden Smileys versehen ihre neuen Namen. Kaum einen interessierte, wo die Website herkam, die aus einem rechtsradikalen Vorschlag einen Scherz gemacht hatte. Mehrere Medien zeigten schließlich die Verbindungen der Programmierer zum Zemmour-Milieu. Dort nennen manche ihr politisches Idol nur noch "Le grand Z", das große Z. Sie versuchen, ihn zum Popstar und damit omnipräsent zu machen.