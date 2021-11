Philippe Piot, 54, leitet das Redaktionsbüro der französischen Lokalzeitung L'Est Républicain in Belfort.

Corona-Demonstranten haben in Frankreich versucht, eine Lokalzeitung zu stürmen. Redaktionsleiter Philippe Piot saß da gerade an seinem Schreibtisch. Wie arbeitet man in solchen Zeiten als Journalist? Ein Gespräch über Gewaltandrohungen, zunehmende Radikalisierung und die Instrumentalisierung der Nazizeit.

Von Nadia Pantel, Paris

Bei einer Demonstration gegen den französischen Gesundheitspass wurde am Samstag die Redaktion der Lokalzeitung L'Est Républicain angegriffen. Philippe Piot, 54 Jahre, arbeitet seit mehr als 30 Jahren für die Zeitung, er leitet das Redaktionsbüro in Belfort. Als die Demonstranten versuchten, in die Redaktion einzudringen, saß Piot gerade an seinem Schreibtisch.