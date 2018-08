3. August 2018, 18:58 Uhr Frankreich Wenn Macron mit May am Pool verhandelt

Abschalten, aber nicht ganz: Frankreichs Präsident versucht, auch sein Feriendomizil politisch gewinnbringend einzusetzen.

Von Nadia Pantel , Paris

Es ist nicht einfach, einen würdevollen Urlaubsmodus zu finden, wenn man von 47 Millionen wahlberechtigten Bürgern beobachtet wird. Frankreichs Präsidenten bringen sich bei ihren diesbezüglichen Versuchen regelmäßig in Schwierigkeiten. Nicolas Sarkozy schipperte 2007 auf der Luxusyacht des Milliardärs Vincent Bolloré durch den Sommer - und das ganze Land war empört. Sarkozys Nachfolger François Hollande wollte 2012 dann alles anders machen, also möglichst bescheiden und normal. Die Fotos von Hollande in Bermudas und zu großem Polohemd fanden die Franzosen dann ungefähr so daneben wie die Yacht von Sarkozy. Angesichts all der kritischen Blicke auf Urlaub zu verzichten, ist allerdings auch keine Lösung. Lustfeindlichkeit ist in Frankreich noch unbeliebter als Prahlerei.

Emmanuel Macron hat sich nun für einen Kompromiss entschieden, über den noch kein eindeutiges Urteil gefällt wurde. Zum einen hat er sich für seine Sommerferien auf Staatskosten ein 34 000 Euro teures Schwimmbad am präsidentiellen Domizil bauen lassen. Zum anderen nimmt er sehr viele Akten mit an den Pool.

Der Bade- und Arbeitsaufenthalt startet am Freitag mit einem Besuch der britischen Premierministerin Theresa May. Da die Zeit für einen halbwegs geregelten Brexit knapp wird, sucht May potenzielle Verbündete nun auch im Urlaub auf. Der Élysée-Palast betont jedoch, dass das Treffen nicht die offiziellen Verhandlungen mit der EU ersetze.

So endet der Abend auch nicht mit einer Pressekonferenz, sondern mit einem Essen unter Sternen und mit Blick aufs Mittelmeer. Macron empfängt May auf einer Mittelmeerinsel, 40 Kilometer von Saint- Tropez entfernt. Auf der Insel steht das Fort Brégançon, seit 1968 offizielle Sommerresidenz der französischen Präsidenten. Auf Brégançon wurde schon Charles de Gaulle von Mücken zerstochen (er blieb deshalb nur eine Nacht), François Mitterrand empfing 1985 Kanzler Helmut Kohl, und Georges Pompidou zeigte sich in den Siebzigerjahren einige Sommer lang als lässiger Lebemann der Côte d'Azur.

In den vergangenen Jahren war es ruhig geworden auf der kleinen Insel. Hollande hielt sich nach dem Polohemd-Debakel von Brégançon fern. Macron hingegen erhebt den Ort zum sommerlichen Machtzentrum und setzt ihn auf seine Liste diplomatischer Trümpfe. Der junge Präsident scheint ausgeprägte Freude daran zu haben, internationale Kollegen zu beeindrucken. So empfing er Wladimir Putin in Versailles und lud Donald Trump zur Militärparade am Nationalfeiertag ein.

Mit dem neuen Schwimmbad wirbt Macron jedoch nicht um politische, sondern um familiäre Gunst. Durch seine Ehe mit Brigitte ist Emmanuel Macron Stiefopa von sieben Enkelkindern im besten Badealter.