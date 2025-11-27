Auch Frankreich führt einen freiwilligen Militärdienst ein, und zwar umgehend. Die ersten 3000 18- oder 19-jährige Französinnen und Franzosen, sollen im Sommer 2026 den sogenannten Service National beginnen, sagte der französische Staatspräsident Emmanuel Macron am Donnerstag in einer Rede vor Jugendlichen und Gebirgsjägern der 27. Infanteriebrigade von Varces bei Grenoble. Die Jugend, sagte Macron mit betonter Gravitas, sei der Reichtum der Nation. „Sie will sich engagieren, sie will aufstehen fürs Vaterland.“ Angesichts der Gefahren der Zeit sei es nötig, den Pakt zwischen der Nation und der Armee neu zu schnüren.