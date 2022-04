Wahlen in Frankreich

Genug - die früher großen Parteien sind bei der Präsidentschaftwahl weit abgeschlagen - Protest gegen den Aufstieg der Rechten in Paris.

Frankreichs neue Parteien personalisieren die Politik, sie sollen den Mann oder die Frau an der Spitze an die Macht bringen. Alles andere kommt später. Was das für die Politik bedeutet - und für das Vertrauen der Menschen.