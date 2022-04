Wahl in Frankreich:Macron laut Prognosen vor Le Pen

Wahl in Frankreich

Emmanuel Macron bei der Stimmenabgabe in Le Touquet in Nordfrankreich.

In der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl liegt der amtierende Staatschef Emmanuel Macron den ersten Prognosen nach der Wahl zufolge vorne: Auf den Liberalen entfallen je nach Prognose zwischen 28,1 und 29,5 Prozent der Stimmen. Die rechte Kandidatin Le Pen kommt als Zweitplatzierte auf 23,3 bis 24,4 Prozent. Beide haben damit die besten Chancen, in die Stichwahl am 24. April einzuziehen. Der linke Kandidat Jean-Luc Mélenchon landet den Prognose zufolge auf dem dritten Platz.

Bis 12 Uhr am Sonntagmittag hatten 25,48 Prozent der eingeschriebenen 48,7 Millionen Wählerinnen und Wähler abgestimmt. Die Wahlbeteiligung, die Institut im Vorfeld eher als gering erwartet hatten, lag damit tatsächlich leicht unter dem Vergleichswert von 28,54 Prozent am Mittag des Wahlsonntags von 2017 - allerdings auch über dem Tiefststand von 21,39 Prozent bei der bisher schlechtesten Wahlbeteiligung im ersten Durchgang der Präsidentschaftswahl 2002. Macron, Le Pen und die anderen zehn Kandidatinnen und Kandidaten gaben bis mittags ihre Stimme ab.

Wegen der Zeitverschiebung wurde in einigen französischen Überseegebieten, etwa in der Karibik, bereits am Samstag abgestimmt. Im Rest von Frankreich sind die Wahllokale seit spätestens 20 Uhr geschlossen.

Brüssel und Berlin blickt man mit Spannung und Sorge auf die Wahl. Frankreich ist politisch und wirtschaftlich einer der wichtigsten Partner Deutschlands. Die Achse Paris-Berlin, derzeit als Tandem zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Macron, ist eine treibende Kraft in der Europäischen Union.

Der französische Präsident wird auf fünf Jahre gewählt. Er beeinflusst die Politik des Landes maßgeblich und spielt oft eine wichtigere Rolle als der von ihm ernannte Premierminister und Regierungschef. Der Sieger oder die Siegerin wird in einer Stichwahl am 24. April bestimmt.