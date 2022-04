Kommentatoren in den Zeitungen reagieren überwiegend erleichtert auf die Wiederwahl Macrons - sind sich ansonsten aber nicht einig, was gegen die Zerrissenheit Frankreichs hilft. Die Presseschau zur Wahl.

Erleichterung - das ist auch der Tenor der Presse nach der Präsidentschaftswahl in Frankreich. Emmanuel Macron bleibt im Amt, Marine Le Pen verfehlt den Einzug in den Élysée-Palast. Viele Kommentatoren weisen aber darauf hin, dass Macron nicht aus eigener Stärke seinen Sieg errungen hat - sondern auch, weil die Franzosen eine Rechtsextreme an der Staatsspitze verhindern wollten.

Scheinbar gestärkt gehe Macron aus der Wahl hervor, kommentiert etwa die eher bürgerliche Zeitung Le Figaro aus Paris: Als einer der wenigen Präsidenten der französischen Nachkriegsgeschichte gelang Macron zwar die Wiederwahl. In Wahrheit stehe der Amtsinhaber aber geschwächt da: "In der Stunde seines Triumphs war er noch nie so verwundbar", heißt es. "Er kann sich nicht rühmen, dass es eine Mehrheit für sein Programm oder seine Person gibt. Im Gegenteil: Er, der Verführer, der es so sehr liebt, zu gefallen und geliebt zu werden, erfährt in weiten Teilen der Öffentlichkeit eine Feindseligkeit, manchmal sogar einen Hass, dessen Intensität einen fassungslos macht." Die Zeitung sorgt sich, dass Macron nun stärker auf die Wähler des Drittplatzierten linken Jean-Luc Mélenchon wird zugehen müssen.

Macron hat manche Spaltung noch verstärkt, findet Libération

Die linksliberale Zeitung Libération macht hingegen auch Macrons Politik in seiner ersten Amtszeit für die Zerrissenheit der französischen Gesellschaft verantwortlich: "In mancher Hinsicht hat er sie sogar noch verstärkt, indem er die Kluft zwischen den Franzosen, denen es gut, manchmal sehr gut, geht, und den Franzosen, denen es schlecht, manchmal sehr schlecht, geht, vertieft hat. Die Überwindung dieser Kluft in einem Land, das von so vielen Spaltungen durchzogen ist, muss Emmanuel Macron in den Mittelpunkt seiner zweiten Amtszeit stellen", fordert Libération.

"Die Vereinigten Staaten, Europa und Frankreich selbst können aufatmen", kommentiert die Washington Post. Seinen Wahlsieg dürfe Macron "zu Recht teilweise als Belohnung für eine Bilanz betrachten, die im Großen und Ganzen viel besser ist, als viele seiner Kritiker anerkennen", findet die Zeitung und verweist auf Erfolge in der Wirtschaftspolitik und die niedrige Arbeitslosigkeit.

Und weiter heißt es: "Im Amt hat Macron - vielleicht unvermeidlich - einen Preis für sein Beharren auf manchmal schmerzhaften Wirtschaftsreformen gezahlt, die er für notwendig hielt, um das Wachstum zu fördern, die aber nach Ansicht vieler Wähler Frankreichs Wohlhabende begünstigten."

Die traditionellen Parteien sind mit schuld an ihrem Niedergang, meint die NZZ

Für die Berliner Tageszeitung taz ist Frankreich nach der Wahl haarscharf "am Desaster vorbei": "Noch einmal nämlich hat diese antifaschistische 'republikanische Front' von links bis hin in die bürgerliche Mitte funktioniert. Bis zum Schluss war das gar nicht sicher. Macron, der von Beginn an auf ein erneutes Duell mit der Rechtspopulistin Le Pen gesetzt hatte, begrenzte seine Anstrengungen mit einer törichten Siegesgewissheit aufs Minimum - als ob ihm eine Einheit gegen rechts garantiert wäre. Das war leichtfertig bis fahrlässig", kommentiert die taz. "An Glaubwürdigkeit hat er nichts hinzugewonnen. Besonders zeigen wird sich das, wenn er in den kommenden Monaten versucht, seinen rechtsliberalen Kurs des sozialen Abbaus fortzusetzen. Vor allem die linken Wähler und Wählerinnen aus dem Lager Jean-Luc Mélenchons, die am Ende trotz aller Bedenken - fast naserümpfend - für ihn gestimmt haben, hoffen auf eine 'dritte Runde' bei der Abgeordnetenwahl im Juni.

Die NZZ aus Zürich sieht auch bei den traditionellen Mitte-links- und Mitte-rechts-Parteien eine Verantwortung für die extreme Polarisierung: "Macrons Schuld ist das nur zum Teil. Dass es den ehemaligen Großparteien, den Sozialisten und den Konservativen, nicht gelungen ist, sich gegenüber dem selbsterklärten Mitte-Präsidenten neu zu positionieren und mit starken Kandidaten anzutreten, liegt in erster Linie an ihrer eigenen Schwäche", kommentiert die NZZ.