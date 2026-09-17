Marion Maréchal ging politisch fremd, doch nun mischt sie wieder beim Rassemblement National mit. Ein Zufall? Wohl kaum, sieben Monate vor der Präsidentenwahl, die ihre Tante gewinnen könnte.

Die verlorene Nichte ist zurück, wie konnte es auch anders sein? Marion Maréchal, die Nichte von Marine Le Pen, 36 Jahre alt, steht plötzlich wieder im Zentrum ihrer berühmten Familie. Es wäre nicht überraschend, wenn sie bald wieder unter ihrem vollen Namen aufträte – wie vor dem Verrat: Marion Maréchal-Le Pen. In sieben Monaten findet in Frankreich die Präsidentenwahl statt, und Tante Marine könnte gewinnen.