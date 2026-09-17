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FrankreichDas Enfant terrible der Familie Le Pen kehrt zurück

Lesezeit: 2 Min.

Sie soll eine Hauptrolle spielen im Wahlkampf: Marion Maréchal.
Sie soll eine Hauptrolle spielen im Wahlkampf: Marion Maréchal.
Syspeo/picture alliance

Marion Maréchal ging politisch fremd, doch nun mischt sie wieder beim Rassemblement National mit. Ein Zufall? Wohl kaum, sieben Monate vor der Präsidentenwahl, die ihre Tante gewinnen könnte.

Von Oliver Meiler

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Die verlorene Nichte ist zurück, wie konnte es auch anders sein? Marion Maréchal, die Nichte von Marine Le Pen, 36 Jahre alt, steht plötzlich wieder im Zentrum ihrer berühmten Familie. Es wäre nicht überraschend, wenn sie bald wieder unter ihrem vollen Namen aufträte – wie vor dem Verrat: Marion Maréchal-Le Pen. In sieben Monaten findet in Frankreich die Präsidentenwahl statt, und Tante Marine könnte gewinnen.

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