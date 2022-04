Von Michael Kläsgen, Paris

Emmanuel Macron ist erneut zum Staatspräsidenten Frankreichs gewählt worden. Nach ersten Schätzungen von französischen Wahlforschungsinstituten erhielt der Amtsinhaber 58,2 Prozent der Stimmen. Seine Herausforderin, die rechtsextreme Marine Le Pen, kam auf 41,8 Prozent der Stimmen. Die Wahl galt als Richtungswahl für Frankreich und Europa. Le Pen hatte mit einem klar nationalistischen Kurs offensiv Stimmung gegen die Europäische Union (EU) gemacht und signalisiert, auf Distanz zu Deutschland gehen zu wollen. Beobachtern zufolge wäre ihr Wahlprogramm auf einen Austritt Frankreichs aus der EU hinausgelaufen.

Macron hingegen steht für ein offenes, freies und pro-europäisches Frankreich. Er versammelte die Anhänger der Sozialisten und der Konservativen hinter sich und versprach, einen wirtschaftsliberalen Reformkurs fortzuführen.

Viele der im ersten Wahlgang unterlegenen Parteien hatten ihre Anhänger dazu aufgefordert, für Macron zu stimmen, um einen "Damm" gegen die extreme Rechte zu errichten. Nur die Vorsitzenden der beiden anderen rechtsextremen Parteien Frankreichs, Éric Zemmour und Nicolas Dupont-Aignan, die zusammen neun Prozent der abgegebenen Stimmen im ersten Wahlgang erhielten, riefen dazu auf, für Marine Le Pen zu stimmen.

Als das wichtigste neue innenpolitische Vorhaben Macrons gilt die Rentenreform. Macron will das Rentenalter auf 65 Jahre anheben und Dutzende in Frankreich geltende Rentensysteme vereinheitlichen. Er deutete allerdings bereits an, zu Zugeständnissen bereit zu sein.

Seine Reformpolitik hatte rechts- und linksextremen Parteien Angriffsflächen geboten. Vor allem die Steuer- und Arbeitsmarktreformen ermöglichten es Le Pen, sich als Vertreterin des sozialen Ausgleichs zu inszenieren. Sie hatte es geschafft, das Thema Kaufkraft im Wahlkampf zu besetzen. Den extremlinken Jean-Luc Mélenchon gelang es mit seiner Kampagne gegen Macrons Reformen, fast so viele Stimmen im ersten Wahlgang auf sich zu vereinen wie Le Pen.

Seinen Wahlsieg hat Macron insofern auch zu großen Teilen Mélenchons Wählern zu verdanken. Er war auf ihre Stimmen angewiesen, um gegen Le Pen zu gewinnen. In den vergangenen Tagen schob Macron daher gezielt Wahlkampfthemen von Mélenchon in den Vordergrund, darunter den Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Die ursprünglich geplante Einführung einer Kohlendioxidsteuer hatte Macron im Zuge der Bekämpfung der Corona-Pandemie aufgegeben. Im Wahlkampf war davon bis zuletzt nicht mehr die Rede gewesen.

Wie sich Mélenchons Wähler verhalten würden, war bis zuletzt ungewiss. Der Vorsitzende der Partei La France Insoumise hatte seine Sympathisanten zwar aufgefordert, "keine einzige Stimme Madame Le Pen" zu geben, jedoch nicht ausdrücklich zur Wahl von Macron aufgerufen. Laut einer parteiinternen Umfrage eine Woche vor der Stichwahl wollten sich zwei Drittel seiner Wähler eher enthalten oder absichtlich ungültig wählen, als für Macron zu stimmen.

Viele Wähler enthalten sich der Stimme

Tatsächlich war die Wahlenthaltung nach Angaben von Wahlforschern im zweiten Durchgang mit etwa 28 Prozent noch einmal höher als 2017, als Macron das erste Mal in der Stichwahl auf Le Pen traf. Das heißt, mehr als 13,5 Millionen Wahlberechtige enthielten sich ihrer Stimme. Hinzu kamen noch Menschen, die zwar ins Wahllokal gingen, aber einen leeren Stimmzettel ohne Namen oder einen leeren Umschlag in die Wahlurne warfen. Diese Art der Wahl gilt als Demonstration eines Interesses am politischen Leben des Landes oder als Ausübung der Staatsbürgerschaft und dient zunehmend dazu, seine Unzufriedenheit mit dem politischen Angebot zum Ausdruck zu bringen. Eine geringere Zahl von Wählern wirft zudem zerrissene oder mit Anmerkungen versehene Stimmzettel in den Wahlumschlag.

Die auf Wahlverhalten spezialisierte Professorin Céline Braconnier sagte dem Radiosender France Info, die Bevölkerung zeige sich zunehmend frustriert über Wahlalternativen, von denen sie sich nicht repräsentiert fühle. Laut der Forscherin würden die verschiedenen Methoden der Wahlenthaltung tendenziell zulasten von Macron gehen. Am Ende reichte es am Sonntag aber trotzdem zu seinem Sieg über Le Pen.

Entscheidend für die künftige Regierungspolitik Macrons wird der Ausgang der Parlamentswahlen im Juni werden. 2017 erhielt Macrons kurz zuvor gegründete Partei La République en Marche die Mehrheit in der Pariser Nationalversammlung. Beobachter halten das diesmal für unwahrscheinlich. Mélenchon hat längst den Wahlkampf aufgenommen. Er hat die Parlamentswahl zur "dritten Runde" erklärt und sich als Premierminister unter Macron empfohlen. So will er verhindern, dass der Präsident mit den aus seiner Sicht wirtschaftsliberalen Reformen weiter vorankommt.