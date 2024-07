Die Linke hat die Wahl in Frankreich gewonnen, kann allein aber nicht regieren. Bisher hat sich das heterogene Bündnis noch nicht einmal auf eine Führungsfigur geeinigt. Wie soll es nun weitergehen?

Von Thomas Kirchner

Auf der Place de la République im Herzen von Paris, wo viele Linke am Sonntagabend zusammenkamen, fielen sich die Menschen in die Arme, als sie die ersten Prognosen hörten. Auch weiter nördlich in der mächtigen Rotonde de Stalingrad, wo die extrem linken „Unbeugsamen“ feierten, La France insoumise (LFI), kullerten Freudentränen. „Immerhin“, zitierte Le Parisien einen Anwesenden, „das Land ist noch nicht verloren.“