"Macron sind wir egal, aber Le Pen greift uns an"

Die meisten in Bondy, einer Trabantenstadt im Nordosten von Paris, haben links gewählt.

Der Linke Mélenchon hat in Frankreich nur knapp den Einzug in die Stichwahl verpasst. Warum in vielen Pariser Vorstädten weder Macron noch Le Pen eine Chance haben. Ein Ortsbesuch.