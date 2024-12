Von Oliver Meiler, Paris

Frankreichs Politik erlebt in diesem Jahr Premieren in schneller Abfolge, allesamt von zumindest zweifelhafter Güte. Eine Auflösung des Parlaments nach verlorener Wahl, das hatte es noch nie gegeben. Vier Premierminister in einem einzigen Jahr, auch das ist neu. Nun hat das oberste Gericht, der Kassationshof, ein Urteil gegen Nicolas Sarkozy bestätigt, das zu einer weiteren Premiere führen wird: Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes wird ein ehemaliger Präsident der Republik eine elektronische Fußfessel tragen müssen. Als halbfreier Häftling. Ein Jahr lang.