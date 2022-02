Behörden in Paris und Brüssel haben für Freitag respektive Montag angekündigte Trucker-Demos nach kanadischem Vorbild verboten. Die Polizei werde entschlossen gegen Zuwiderhandlungen vorgehen, teilte die Polizeipräfektur in Paris am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit. Der Ministerpräsident der belgischen Hauptstadtregion kündigte in einer Mitteilung an, dass die Bundespolizei LKW und Lieferwagen auf den Straßen Richtung Brüssel verstärkt kontrollieren werde. In den sozialen Netzwerken hatten sich in den vergangenen Tagen Menschen zu Sternfahrten am Freitag nach Paris und am Montag nach Brüssel verabredet. Sie wollen durch Blockade von Straßen gegen Corona-Maßnahmen protestieren, nach dem Vorbild zahlreicher Lkw-Fahrer, die seit etwa zwei Wochen das Zentrum der kanadischen Hauptstadt Ottawa blockieren. Nachahmer der Kundgebungen in Kanada gibt es auch in Australien und Neuseeland.