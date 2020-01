Nach wochenlangen Streiks haben die gemäßigten Gewerkschaften Frankreichs Regierung im Streit um die Rentenreform ein Ultimatum gesetzt. Bis zum nächsten Treffen am Freitag soll eine besonders umstrittene Regelung, nach der die Franzosen länger arbeiten müssen, vom Tisch sein, forderten die Generalsekretäre zweier Gewerkschaften am Dienstag. Zuvor trafen sich Vertreter von Gewerkschaften und Regierung, um eine Lösung zu suchen. Ein Ende der seit mehr als einem Monat dauernden Streiks ist nicht in Sicht. Auch am Dienstag waren Fernverkehr und öffentliche Nahverkehr in Paris massiv gestört. Metros und Vorstadtzüge fuhren nur zu Stoßzeiten und viel seltener als normal. Zudem wurden Ölraffinerien verstärkt blockiert.